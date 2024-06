Mick Schumacher gaat F1-test afwerken voor Alpine

Mick Schumacher aast nog altijd op een comeback in de Formule 1. De Duitse coureur is verbonden aan het team van Mercedes als reserverijder, maar hij staat ook onder contract bij Alpine. Volgende maand zal hij zijn eerste meters gaan maken in een Formule 1-bolide van de Franse renstal.

Schumacher is sinds vorig jaar de reserverijder van Mercedes. Na twee tegenvallende jaren in dienst van Haas, zat hij zonder stoeltje. Dit jaar maakte Schumacher zijn comeback in een wereldkampioenschap, want hij rijdt voor Alpine in de Hypercar-klasse in het World Endurance Championship. De Franse renstal heeft een stoeltje over in de Formule 1, en daar kan hij mogelijk volgend jaar terecht.

Teambaas Bruno Famin stelde eerder al dat hij Schumacher een interessante optie vindt. Nu gaat de Duitser ook zijn eerste meters maken in een Formule 1-wagen. Op 3 juli zal hij op het circuit van Paul Ricard achter het stuur kruipen van een Alpine A522 tijdens een testdag. Tijdens deze test zal ook Alpine-reserve Jack Doohan in actie komen. Doohan wordt ook gezien als een mogelijke opvolger van de vertrekkende Esteban Ocon. Naast Schumacher en Doohan, lijkt ook Carlos Sainz een kanshebber te zijn. De Spanjaard werd eerder vandaag in verband gebracht met de Franse renstal.