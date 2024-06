"Hamilton verdedigt uitgefloten Verstappen: "Hij levert elk weekend"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Spaanse Grand Prix op zijn naam. Hij kreeg het zeker niet cadeau, en hij moest vechten voor zijn positie. Tijdens de podiumceremonie was er her en der wat boegeroep te horen, en volgens Lewis Hamilton is dat volledig onterecht.

Verstappen hield in Spanje de jagende Lando Norris achter zich. Alhoewel het momenteel niet lekker loopt bij Red Bull, weet Verstappen er wel het beste uit te halen. Hij won eerder ook al in Imola en Canada terwijl hij onder enorme druk stond. Verstappen eist verbeteringen van Red Bull, maar daar letten de fans niet op. Ze zagen Verstappen weer winnen, en dat zorgde voor een klein fluitconcertje.

Lewis Hamilton kwam in Spanje al derde over de streep, maar het boegeroep was hem niet helemaal opgevallen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen werd hiermee geconfronteerd tijdens de persconferentie, en hij verdedigde Verstappen: "Ik zit niet echt op social media en ik volg het nieuws niet zo erg. Dus als we het hier over hebben, weet ik het niet helemaal. Maar tijdens de raceweekenden heeft hij altijd een enorme support. Hij krijgt altijd geweldige support. Aan het einde van de dag levert hij gewoon weer geweldig werk af. Hij levert elk weekend. Hij heeft een geweldig team en een geweldige auto. Je kan het hem niet kwalijk nemen."