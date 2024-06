Sainz wijst McLaren aan als beste team

Het team van McLaren kende ook afgelopen weekend in Spanje weer een sterke race. Lando Norris kwam net te kort om Max Verstappen te verslaan, maar hij leek wel de sterkste man op de baan te zijn. Volgens Carlos Sainz heeft McLaren momenteel het beste pakket.

McLaren heeft dit seizoen een aantal grote stappen gezet. De Britse renstal kan nu echt meekomen met Red Bull, en in Miami wisten ze hun eerste race van het seizoen te winnen met Lando Norris. De Brit kwam daarna dicht bij de zege in Imola, Canada en dus ook in Spanje. Op het circuit nabij Barcelona pakte hij afgelopen weekend de pole position, en kwam hij in de race vlak achter Verstappen als tweede over de streep.

Ferrari-coureur Carlos Sainz begint zich steeds meer zorgen te maken over McLaren. De Spanjaard is daar nogal duidelijk over als hij met Motorsport.com praat na afloop van de Spaanse Grand Prix: "Om eerlijk te zijn, ik denk dat McLaren momenteel de consistentste auto heeft. Ik denk dat Red Bull het moeilijk heeft op bepaalde circuits, en dat hebben wij ook. McLaren is overal snel. Ze zijn snel in de langzame delen, ze kunnen er vol voor gaan in bocht drie en negen. Ze waren de snelste in bocht vijf. Ik zie dus geen zwaktes bij McLaren. Red Bull is er ook nog steeds, maar McLaren is overal snel. Dat is indrukwekkend."