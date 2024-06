Horner klaar met Wolff: "Max rijdt volgend jaar voor ons"

Mercedes-teambaas Toto Wolff kon het niet laten om in Spanje weer te praten over een mogelijke transfer van Max Verstappen. De Nederlander rijdt nu voor Red Bull, maar Wolff wil hem graag aantrekken. Christian Horner ergert zich aan zijn collega, en hij stelt dat Verstappen bij Red Bull blijft.

Verstappen kwam afgelopen weekend als winnaar over de streep in Spanje. Op het circuit van Barcelona reed hij een geweldige race, en wist hij de jagende concurrentie nog maar net achter zich te houden. Na afloop was hij niet tevreden, want Red Bull presteert overduidelijk minder dan in de voorgaande jaren. Mercedes-teambaas Toto Wolff is op zijn beurt op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton, en in Spanje hintte hij weer op Verstappen. Hij gaf wel toe dat er momenteel geen gesprekken plaatsvinden.

Red Bull-teambaas Christian Horner ergert zich aan de woorden van Wolff. Horner is er een beetje klaar mee, en na afloop van de Spaanse Grand Prix deelt hij in gesprek met de internationale media dan ook een sneertje uit: "Ik ben niet zo op de hoogte van wat Wolff heeft gezegd, maar Verstappen blijft volgend jaar bij ons. Heeft Toto gezegd dat ze nu geen gesprekken voeren? Dus ze praten wel, maar ze praten ook weer niet?"