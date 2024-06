Verstappen wil verbeteringen zien van Red Bull

Max Verstappen schreef de Spaanse Grand Prix op zijn naam, maar hij had het weer zwaar. Lando Norris kon hem het hele weekend uitdagen, en Verstappen begint zich steeds meer en meer zorgen te maken. Verstappen wil dat Red Bull beter voor de dag gaat komen.

Verstappen startte de Spaanse Grand Prix vanaf de tweede plaats. Bij de start greep George Russell de koppositie, maar Verstappen haalde hem binnen een paar rondjes in. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur hield de leidende positie in handen, maar achter hem kwam Lando Norris op stoom. McLaren koos voor een iets andere strategie, en uiteindelijk kwam Norris net te kort om Verstappen aan te vallen.

Updates

Ondanks zijn zege was Verstappen niet tevreden. Hij hamert erop dat Red Bull er alles aan gaat doen om weer een grote voorsprong op te bouwen. Tegenover De Telegraaf is hij glashelder: "Bij McLaren hebben ze heel goed werk verricht. Daar hebben ze veel updates geïntroduceerd die goed werken op hun auto. Wij hebben ook wel nieuwe onderdelen meegebracht gedurende dit seizoen, maar blijkbaar hebben we niet zoveel rondetijd gevonden als sommige anderen. Ik ben er heel druk mee om te proberen onze auto te verbeteren en ik discussieer veel met de engineers om te proberen oplossingen te vinden om ervoor te zorgen dat we aan de top blijven."

Banden

Verstappen ziet dat de concurrentie elk weekend dichterbij komt, en daar is hij niet blij mee. Hij wil verbetering zien, en daar doet hij niet geheimzinnig over: "Feit is dat we het beter willen doen dan nu. In deze race hebben we alles goed gedaan en perfect uitgevoerd, maar het zit heel dicht bij elkaar. Vandaag kon ik mijn banden niet zo goed in leven houden als Lando, bijvoorbeeld. Terwijl dat op dit soort circuits cruciaal is. Dus dat moeten we in de toekomst beter doen."