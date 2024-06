Verstappen niet tevreden: "Ik maak me al langer zorgen"

Max Verstappen wist vandaag weer te winnen in Spanje. Hij reed een goede race, maar hij moest weer de strijd aangaan met de concurrentie. Zijn voorsprong van de afgelopen jaren is verdwenen. Red Bull is niet meer zo oppermachtig als in de afgelopen jaren, en Verstappen is bezorgd.

In Spanje was Red Bull ook niet het sterkst. Het team van McLaren wist te leveren, en ze zaten Verstappen het hele weekend op de hielen. Lando Norris veroverde op zaterdag de pole position, maar bij de start greep George Russell de leiding. Verstappen wist Russell te verschalken, en daarna moest hij afrekenen met de jagende Norris. McLaren koos voor een afwijkende strategie, maar ze wisten Verstappen uiteindelijk niet te bedreigen.

Na afloop werd wel duidelijk dat Red Bull nog altijd niet de overhand heeft in de Formule 1. Verstappen baalt daarvan, want het liefst wil hij heersen en iedereen verslaan. Dat lukte nu niet, en bij Viaplay is hij nogal duidelijk: "Ik ben al langer bezorgd. We willen de snelsten zijn, en dat zijn we nu even niet. We werken hard om dat te verbeteren. Op zondag was McLaren gewoon sneller en beter met de banden, en dat zijn twee hele belangrijke zaken. We moeten nu de auto beter maken en de banden meer onder controle krijgen."