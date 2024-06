Horner komt superlatieven te kort: "Max is zo beslissend"

Max Verstappen moest er voor strijden, maar toch kwam hij vandaag als winnaar over de streep in Spanje. In de openingsfase greep hij de leiding, en daarna moest hij Lando Norris achter zich houden. Dat lukte, en Red Bull-teambaas Christian Horner was heel erg blij met het resultaat.

Verstappen begon de race op de tweede plaats, maar bij de start kon hij de leiding niet pakken. George Russell was de grote verrassing waar niemand rekening mee hield, dus Verstappen moest de jacht openen. In de derde ronde had hij Russell al gepakt, en daarna moest hij vechten met Lando Norris. McLaren speelde een strategisch spel, maar daarmee konden ze Verstappen niet pakken.

Briljant

Red Bull-teambaas Christian Horner was dan ook heel erg blij met het resultaat van Verstappen. De Brit sprak zich direct na de finish uit bij Sky Sports: "Max reed een briljante race en strategisch gezien hadden we het juist. We gingen voor een optimale race, en dat lukte. We wisten dat McLaren het zou proberen met de banden, maar we hadden nog genoeg over. De eerste ronde was cruciaal, en die inhaalactie op George was nog belangrijker."

Beslissend

Horner was vooral trots op hoe Verstappen stand hield. Hij zag dat de Nederlander op geen enkel moment gestrest overkwam, en daar is hij blij mee. Hij deelt een vrachtlading complimenten uit aan Verstappen: "Max is zo beslissend, hij maakt er gewoon geen rotzooi van. Ik denk dat dit één van zijn grootste kwaliteiten is, je weet dat als hij er is, hij ervoor gaat. Dat weten de andere coureurs ook."