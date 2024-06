Hamilton supertrots op derde plaats: "Heel erg goede dag"

Lewis Hamilton moest er lang op wachten, maar vandaag mocht hij eindelijk weer het podium beklimmen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen kwam als derde over de streep, en daar was hij heel erg blij mee. Hij was heel erg dankbaar voor zijn resultaat.

Hamilton begon de race vanaf de derde plaats, maar bij de start verloor hij een aantal posities. De Mercedes-coureur moest de strijd aangaan met zijn teamgenoot George Russell, en de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz. Al snel vond hij zichzelf terug op de derde plaats, en die positie kwam eigenlijk nooit echt in gevaar. Na een roerige week vol vreemde roddels, nam Hamilton trots de complimenten van zijn team in ontvangst.

Hamilton was heel erg blij, en na afloop nam hij alle complimenten in ontvangst. De Brit meldde zich daarna bij de microfoon van interviewer van dienst David Coulthard: "Het was een heel erg goede dag, echt een solide weekend. Ik wil het team bedanken, ze hebben hier zo hard voor getraind. De strategie en de pitstops waren echt heel erg goed. Jammer genoeg had ik een heel erg slechte start en verloor ik posities aan de Ferrari's, dus ik moest terugvechten. Ik weet niet wat we hadden kunnen bereiken met een goede start, ik denk niet dat we ver achter zouden liggen."