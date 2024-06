Horner ziet kansen: "Tweede startplek is geen nadeel"

Max Verstappen kwam vandaag slechts 0,020 seconden te kort voor de pole position. Hij was net wat langzamer dan Lando Norris, maar hij zal dus nog wel vanaf de eerste startrij starten. Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner hoeft dat geen nadeel te zijn.

Verstappen noteerde veel snelle tijden in de kwalificatie in Spanje. Zijn tweede run in het derde gedeelte van de kwalificatie leek genoeg te zijn, maar Lando Norris stak daar een stokje voor. De Britse McLaren-coureur perste alles eruit, en hij pakte de pole van Verstappen af. De Nederlander vond dat niet erg, en ook bij zijn werkgever Red Bull Racing leek niemand te balen van het resultaat.

Red Bull-teambaas Christian Horner reageerde opgewekt na afloop van de kwalificatie. De Brit weet hoe de verhoudingen liggen, zo laat hij weten aan Viaplay: "Het verschil was enorm klein! We reden al dezelfde tijd in Montreal en we misten hier de pole op twee honderdsten. Het was een geweldige prestatie van het team en Max. Ze hebben goed werk geleverd afgelopen nacht om de auto te verbeteren. We starten op de eerste startrij en dat is een geweldige plek." Horner ziet kansen: "Zoals je ziet is het stuk naar de eerste bocht heel lang. Als tweede starten is niet per se een nadeel. Ook met kans op regen kan het een spannende race worden."