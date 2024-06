Verstappen lacht: "Die tow was niet eens het plan!"

Max Verstappen leek onderweg te zijn naar de pole position in Spanje. Hij was heel snel in de kwalificatie, maar op het allerlaatste moment werd hij verslagen door Lando Norris. Verstappen haalde zijn schouders op, en hij was best wel tevreden met zijn sessie.

De verschillen in Spanje waren enorm klein. In de kwalificatie maakten een stuk of vijf, zes coureurs kans op de gewilde pole position. Max Verstappen maakte eigenlijk geen fout, en hij was dan ook veel sneller dan zijn concurrenten. Lando Norris noteerde echter paarse sectortijden, en hij was nipt sneller dan Verstappen. De Nederlander reageerde sportief, feliciteerde Norris en zwaaide naar het publiek.

Verstappen start de race morgen op de eerste startrij, en dat betekent dus dat er nog genoeg kansen zijn. Na afloop van de kwalificatie sprak hij zich uit bij interviewer van dienst Marc Gene: "Ik denk dat alles in de kwalificatie goed samen kwam. We hebben het hele weekend geprobeerd om een stabiele balans te vinden. Ik was best blij met deze kwalificatie. Ik kreeg een goede tow van Checo in Q3, maar het was net niet genoeg. Over het algemeen kunnen we heel blij zijn met de performance, er liggen genoeg kansen voor morgen." De tow van Perez was overigens niet het plan: "Dat gebeurde zomaar. Ik wist niet waar Checo was, en toen ze het mij vertelden probeerde ik aan te haken."