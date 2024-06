Onrust in Spanje: Brand in hospitality McLaren

Vlak voor de start van de derde vrije training heeft er een incident plaatsgevonden in de paddock in Barcelona. De brandweer rukte uit nadat er een brandje uitbrak in de hospitality unit van het team van McLaren. Er is niets bekend over mogelijke gewonden.

Volgens de eerste berichten gaat het om een brandje in de keuken van de hospitality unit van McLaren. Het motorhome van McLaren werd geëvacueerd en de brandweer en een ambulance werden gespot in de paddock. Op foto's zijn rookpluimen te zien, en het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Pirelli-topman Mario Isola zou hebben geholpen bij het blussen van de brand, in zijn vrije tijd werkt hij bij de hulpdiensten in Italië.

McLaren liet in een statement weten dat ze de hospitality moesten ontruimen nadat er een brandalarm afging. Al het McLaren-personeel zou in orde zijn. Op foto's vanuit de paddock was te zien dat er iemand op een brancard werd afgevoerd, het lijkt erop dat deze persoon geen ernstige verwondingen heeft. Bij de start van de derde vrije training stonden de coureurs van McLaren gewoon in de pitbox.