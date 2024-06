Hamilton opgewekt: "Auto voelde geweldig aan!"

Lewis Hamilton kende een goede vrijdag in Spanje. Op het circuit nabij Barcelona zag de Mercedes-bolide er aardig uit, en wist Hamilton de snelste tijd te noteren in de tweede vrije training. Hamilton is het team dankbaar voor de auto die ze hem hebben gegeven.

De Britse zevenvoudig wereldkampioen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Hij is vaak langzamer dan zijn teamgenoot George Russell en hij straalde meerdere keren uit dat hij er echt doorheen zat. In Canada zag Mercedes er al wat beter uit, en het was de vraag of ze ook in Spanje wel konden meekomen. In de eerste twee vrije trainingen zat Hamilton er goed bij.

Geweldig

In de eerste sessie noteerde Hamilton de zevende tijd, terwijl hij de snelste tijd reed in de tweede training. Na afloop sprak Hamilton zich enigszins positief uit bij F1 TV: "De eerste vrije training verliep niet helemaal geweldig. Maar we leerden veel over de auto en in de tweede vrije training ging het een stukje beter. De auto voelde echt geweldig aan! De baan was heel heet en de banden hadden het lastig tijdens de longruns, maar ik heb niet het gevoel dat we er heel ver achter staan."

Comfortabel

Hamilton wil wel dat Mercedes nog even door gaat werken. De Brit heeft nog een lijstje met verbeterpunten, maar hij heeft goede hoop: "Ik heb niet te veel op de rondetijden gelet. We staan er beter voor met de auto, al moeten er nog wel een paar dingen worden verbeterd voor zaterdag. Dan gaan we zien of we de Red Bulls, McLarens en Ferrari's kunnen bijhouden. Iedereen in de fabriek heeft hard gewerkt. Dat gebeurt ieder jaar, maar we weten nu beter waar we heen willen met de auto. Daar ben ik ze dankbaar voor, want je ziet het in hoe comfortabel we zijn."