Marko verklaart 'geheime' testdag van Verstappen

Max Verstappen voerde eerder deze week een 'geheime' test uit op het circuit van Imola. Hij nam plaats in een Red Bul-bolide uit 2022 en het draaide er vooral om, om de problemen met de RB20 te begrijpen. In Spanje gaf Helmut Marko tekst en uitleg over de test.

Red Bull kent momenteel een lastige fase van het seizoen. De Oostenrijkse renstal is niet langer de alleenheerser en hun voorsprong is verdwenen. In de voorgaande raceweekenden had het team het lastig, en in Spanje waren ze ook niet de snelsten in de eerste twee vrije trainingen. De test van Verstappen kwam dan ook niet uit de lucht vallen, en het was zeer nuttig voor de Nederlander en het team.

In Spanje gaf Red Bull-adviseur Helmut Marko dan ook tekst en uitleg over de opmerkelijke testdag van Verstappen. De Oostenrijker legde de situatie uit aan Motorsport.com: "We hebben de race in Imola dit jaar gewonnen, maar dat was puur aan Max te danken. We hadden daar zeer serieuze problemen met het rijgedrag van de auto. Zelfs als je met een oudere auto rijdt, dan kan je nog steeds die dingen wel goed simuleren en uitvinden wat het echte probleem is over de kerbstones en met het rijgedrag van de auto."