Aston Martin wil niets zeggen over Newey-geruchten.

In Spanje gaat het veel over Adrian Newey. Vlak voor de start van het raceweekend in Barcelona meldden meerdere media dat hij een rondleiding had gehad door de fabriek van Aston Martin. Teambaas Mike Krack weigerde na afloop van de tweede vrije training iets te zeggen over de mogelijke komst van Newey.

Newey vertrekt begin volgend jaar bij het team van Red Bull Racing. De topontwerper heeft de Oostenrijkse renstal veel successen bezorgd, en de interesse in hem is dan ook groot. Het team van Williams toonde interesse en volgens Italiaanse media is Newey zeer dicht bij een contract bij Ferrari. Eerder deze week meldden meerdere media dat Aston Martin ver wil gaan voor Newey, en dat ze hem al een rondleiding door de fabriek hadden gegeven.

Aston Martin-teambaas Mike Krack ontkomt dan ook niet aan vragen over Newey. Na afloop van de tweede vrije training verscheen hij voor de camera's van Sky Sports en wilde hij niets bevestigen: "Als je ziet hoeveel namen er in de afgelopen periode met ons project in verband zijn gebracht, dan komt dat allemaal door de visie van Lawrence Stroll. Ik denk dat het meer waarde geeft aan ons project. Een paar jaar geleden zou niemand ons serieus nemen als deze namen aan ons werden gelinkt. Ik denk dat dit een compliment is."