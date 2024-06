Alpine maakt zich niet druk om discutabel verleden Briatore

Het team van Alpine bevestigde in Spanje dat ze Flavio Briatore hebben aangetrokken als speciale adviseur. De kleurrijke Italiaan heeft een discutabel verleden in de Formule 1, maar volgens Bruno Famin is het niet nodig om naar het verleden te kijken.

Briatore was jarenlang de teambaas van Renault. Nadat in 2009 bekend werd wat zijn rol was bij het Crashgate-schandaal, werd hij uit de Formule 1 verbannen. De straf werd teruggedraaid, maar Briatore had geen officiële rol meer bij een team. De flamboyante Italiaan liet zijn gezicht nog wel vaak zien in de paddock, maar zijn verleden bleef aan hem kleven. Dit zorgde er dan ook voor dat er vraagtekens werden geplaatst bij de keuze van Alpine.

Alpine-teambaas Bruno Famin kan niets met deze kritische vragen. De Fransman wil niet terugkijken, hij is er dan ook nogal duidelijk over in gesprek met de internationale media: "Ik geef niet zo veel om het verleden. Ik kijk altijd naar de toekomst, en ik kijk naar wat we kunnen doen om ons team beter te maken. Dat is gewoon ons doel. Ik vind dat we met Flavio iemand binnenhalen met veel ervaring, en dat kan ons helpen. Hij heeft veel kennis van de Formule 1, hij kent veel mensen en ik weet zeker dat hij ons kan helpen bij het beter en sneller maken van het team."