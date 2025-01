Briatore trots op komst Colapinto: "Hij heeft veel mensen verrast"

Het team van Alpine kwam op donderdagavond met groot nieuws. Ze hebben Franco Colapinto binnengehaald als de nieuwe test- en reserverijder. Het is een opvallende move, en Flavio Briatore is heel erg blij met de komst van de jonge Argentijnse coureur.

Colapinto maakte vorig jaar veel indruk tijdens zijn invalbeurt bij Williams. De Britse renstal had echter geen racezitje voor hem voor dit jaar, dus hij leek een jaar aan de zijlijn door te moeten brengen. Bij Alpine heeft hij nu een meerjarige deal ondertekend, en dat is opvallend. Hij wordt reservecoureur, maar veel mensen denken dat hij in de nabije toekomst alsnog op de grid zal staan.

Doohan

In de afgelopen dagen gingen er namelijk veel geruchten rond over de toekomst van Colapinto. Zijn overstap naar Alpine lag in de lijn der verwachtingen. Het lijkt erop dat Alpine nu Jack Doohan onder druk kan zetten. De Australiër tekende vorig jaar een contract voor het aankomende seizoen, en hij mocht in Abu Dhabi al instappen. Volgens de geruchten heeft Doohan slechts een contract voor de eerste races van het seizoen, en dat kan Colapinto kansen geven voor later dit jaar.

Indrukwekkend

Bij Alpine zeggen ze hier niets over. Ze zijn vooral heel erg blij met de komst van Colapinto. Ook teamadviseur Flavio Briatore is zeer enthousiast. In een persbericht van Alpine spreekt Briatore zich uit over zijn Argentijnse aanwinst: "We zijn heel erg blij dat we een overeenkomst met Williams hebben gesloten om Franco Colapinto vast te leggen. Het is duidelijk dat Franco op dit moment één van de beste jonge talenten in de autosport is. Je kan wel zeggen dat zijn verschijning op de grid vorig jaar veel mensen, inclusief mijzelf, heeft verrast en dat zijn performance heel indrukwekkend was voor een rookie. We kijken naar onze toekomst en dit betekent dat we een geweldige pool van jonge coureurs tot onze beschikking hebben waarmee we aan toekomstig succes kunnen werken."