Aston Martin ontvangt reprimande nadat Stroll fanmeeting mist

Het team van Aston Martin heeft vlak voor de start van de tweede vrije training in Spanje een opvallende reprimande ontvangen. Lance Stroll ontbrak vandaag op een activiteit met fans, en dat was tegen de regels. De stewards waren dan ook streng voor de Britse renstal.

Stroll was afwezig bij een fanactiviteit op vrijdag. Na afloop van de eerste vrije training werd hij hiervoor naar de stewards geroepen. Aston Martin gaf aan dat Stroll een afspraak bij zijn dokter had op het moment dat hij bij de fans moest zijn. Ze stelden de media delegate van de FIA op de hoogte, maar het was al te laat. De stewards toonden begrip voor Strolls dokterbezoek, maar hij had zich bij de medische afdeling van de FIA moeten melden om afwezig te kunnen zijn bij de fanmeeting. Aston Martin ontvangt een reprimande voor het opvallende moment.