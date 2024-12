De Formule 1-coureurs van 2024: Lance Stroll, veldvulling

Het Formule 1-seizoen zit er alweer op. Terwijl 2024 op zijn einde loopt, zijn de teams allang weer bezig met het nieuwe seizoen. GPToday.net kijkt nog één keer naar de prestaties van de coureurs in 2024. Vandaag in deel twaalf: Lance Stroll, veldvulling.

Naam: Lance Stroll (Canada, 29 oktober 1998)

Eindklassering 2024: Dertiende

WK-punten: 24

Beste klassering: Zesde (Australië)

Het team van Aston Martin barst van de ambitie. Ze willen zo snel mogelijk meestrijden om het eremetaal, en om die wens kracht bij te zetten werd dit jaar topontwerper Adrian Newey aangetrokken. Bij die ambitie horen ook goede coureurs, maar het is nog maar de vraag of Lance Stroll hierbij past. Ook dit jaar wist Stroll namelijk niet te overtuigen, hij was wederom niets meer dan veldvulling.

Stroll was dit seizoen weer veel langzamer dan zijn teamgenoot Fernando Alonso. Slechts vijf keer presteerde Stroll beter in de race, en verder had zijn seizoen amper hoogtepunten. Hij deed simpelweg mee, en hij stond alleen in de spotlights als hij iets had gedaan wat voor ophef of chagrijn zorgde. De Canadees begon het seizoen nog aardig met een tiende plaats in Bahrein, een uitvalbeurt in Jeddah en een zesde plaats in Australië. Beter werd het echter niet.

China

Hij wist op geen enkel moment echt te overtuigen. In China zorgde hij voor de nodige irritatie bij zijn collega’s. Onder de Safety Car lette hij niet goed op, en knalde hij tegen de VCARB van Daniel Ricciardo op. De Australiër was furieus, maar Stroll vond niet dat hij een fout had gemaakt. Dit zorgde voor nog meer woede bij Ricciardo, en onbegrip bij de kenners. Stroll bleef mindere resultaten afwisselen met puntenscores, en voor de ogen van zijn landgenoten in Montreal reed hij een aardige race.

Geen wonderbolide

In de moeilijke omstandigheden met een opdrogende baan wist hij het hoofd redelijk koel te houden. Hij kwam als zevende over de streep, en hierdoor wist hij weer een aantal WK-punten te scoren. Na twee nulscores wist hij in Silverstone weer aardig te scoren, in wederom lastige omstandigheden, wist hij wederom op de zevende plek over de streep te komen. In Hongarije scoorde Stroll nog een puntje, maar dat was ook direct de laatste keer dat hij in de punten wist te finishen in 2024. In de resterende elf races scoorde Stroll geen WK-punten meer.

Toegegeven, de Aston Martin was dit seizoen geen wonderbolide, maar Stroll wist er ook niets uit te halen. Zijn resultaten waren niet om over naar huis te schrijven, en eigenlijk had niemand door wat hij aan het doen was. De meeste coureurs zouden op dit soort momenten onder druk komen te staan, maar Stroll niet. Zijn vader Lawrence is de eigenaar van het team, en niemand bij de groene renstal durft het aan om kritiek te leveren op de grijze muis met startnummer 18.

Reservebank

Er zijn genoeg talentvolle coureurs die azen op een zitje, maar geen kans krijgen. Bij Aston Martin zit Formule 2-kampioen Felipe Drugovich te verpieteren op de reservebank, terwijl Stroll fout na fout mag blijven maken. Het zorgt bij frustratie bij fans, en veel kritiek waarmee men helemaal niets doet.

Uitgerekend in Drugovichs thuisland Brazilië zorgde Stroll voor een absoluut dieptepunt. Door hevige regenval werd de kwalificatie van zaterdagmiddag naar zondagochtend verschoven. Het regende nog steeds, en veel coureurs hadden het hier zwaar mee. Er waren veel crashes, en de teams drukten hun coureurs op het hart om geen te grote risico’s te nemen met het oog op de race van later die dag.

Hoongelach

Stroll ging echter wel de fout in, en hij vloog de bandenstapel in aan het einde van Q2. Hiermee veroorzaakte hij een verwarrende situatie met een rode vlag, en hij bezorgde zijn monteurs een monsterklus. Ze moesten in een paar uur tijd de auto opbouwen voor de race. Het werd een race tegen de klok, maar ze slaagden met vlag en wimpel. In de opwarmronde (!) ging het echter al mis. Stroll vloog van de baan, raakte de muur, kon zijn weg vervolgen en reed zich vast in de grindbak.

Het was een kolderiek moment, en het zorgde voor hoongelach op de tribunes. Stroll stelde dat de schuld niet bij hem lag, maar hij had na zijn spin wel zelf het besluit genomen om door de grindbak te gaan rijden. Het was tekenend voor zijn seizoen. Hij acteerde buiten de schijnwerpers, maar zodra het licht op hem stond, deed hij iets vreemds. Hij voegde dit seizoen weinig toe en hij was niets meer dan veldvulling. Het is een pijnlijke conclusie, maar het is wel de harde realiteit.