Verstappen dicht bij gridstraf na motorwissel

Max Verstappen sloot zojuist de eerste vrije training in Barcelona af met de tweede tijd. Tijdens deze training werd bekend dat zijn team Red Bull Racing heeft ingegrepen. Verstappen krijgt dit weekend de beschikking over een nieuwe krachtbron, en daardoor staat hij nu op de rand van een gridstraf.

Uit de documenten van de FIA blijkt dat Verstappen dit weekend de beschikking krijgt over een nieuwe ICE, een nieuwe turbocharger, een nieuwe MGU-H, een nieuwe MGU-K en ook over een nieuw uitlaatsysteem. Verstappen heeft bij deze onderdelen nu de limiet bereikt, dat betekent dat er een gridstraf zal volgen zodra hij weer de beschikking krijgt over nieuwe onderdelen. De verwachting is dat dit later in het seizoen gaat gebeuren.