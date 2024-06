'Verstappen werkte geheime Red Bull-testdag af'

Het team van Red Bull Racing wil dit weekend in Spanje weer goed gaan scoren. Ze hebben een aantal zware raceweekenden achter de rug, en ze willen niets aan het toeval overlaten. Ze hebben deze week zelfs een geheime testdag met Max Verstappen afgewerkt in Italië.

Red Bull begon op een oppermachtige wijze aan het huidige seizoen. Max Verstappen ging door met winnen, en in eerste instantie kon de concurrentie niet in zijn buurt komen. In de maand mei kwam daar verandering in en wisten de teams van Ferrari en McLaren dichterbij te komen. In Canada mengde ook Mercedes zich in de strijd, en wist Red Bull alleen nog maar te winnen door de stuurmanskunsten van Verstappen.

Red Bull heeft dan ook niet stilgezeten in de afgelopen weken. De Oostenrijkse renstal weet dat ze problemen hebben met de huidige RB20, en ze zoeken naar oplossingen. Volgens De Telegraaf reisde het team afgelopen woensdag af naar het circuit van Imola om daar met Max Verstappen een geheime testdag uit te voeren. Verstappen bestuurde zijn kampioenswagen uit 2022. Teams mogen niet met nieuwere auto's testen, maar dat maakte voor Red Bull niet uit. Ze wilden namelijk bekijken wat het verschil is tussen de huidige wagen en die uit 2022. Ze keken naar negatieve en positieve verschillen.