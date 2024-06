Officieel: Alpine stelt Briatore aan als speciale adviseur

Het lag al eventjes op straat, maar het team van Alpine heeft het nu officieel bevestigd. Flavio Briatore keert terug in een officiële rol in de Formule 1. De voormalig teambaas van Renault is door Alpine aangesteld als Executive Advisor. Het nieuws lekte enkele weken geleden al uit.

Alpine kent een rampzalig seizoen in de Formule 1. Ze liggen ver achter op de concurrentie, het rommelt binnen het team en de krachtbron is veel te langzaam. Briatore was jarenlang de teambaas van Renault, totdat hij moest vertrekken vanwege het Crashgate-schandaal. Nu is hij dus terug, hij is door Renault CEO Luca de Meo aangesteld. Briatore zal zich volgens Alpine vooral gaan focussen op het scouten van toptalenten, de rijdersmarkt en hij zal gaan kijken naar de huidige structuur van het team.