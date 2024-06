Verstappen lacht om circuitdirecteur Silverstone: "Kijk eerst naar jezelf"

Max Verstappen is ook dit jaar weer bezig met een succesvol seizoen in de Formule 1. De Nederlander gaat aan de leiding van het wereldkampioenschap en hij heeft weer veel races gewonnen. In Silverstone wezen ze dat aan als de reden van de tegenvallende ticketverkoop, maar daar kan Verstappen niets mee.

Over twee weken staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma. De kaarten zijn nog lang niet uitverkocht, en in Engeland zoeken ze naar een aanleiding. Circuitdirecteur Stuart Pringle stelde in gesprek met Autosport dat dit te maken had met de overheersing van Verstappen en Red Bull. Op sociale media kreeg Pringle veel kritiek, en wees men naar de hoge ticketprijzen.

Verstappen kan zelf ook niets met de redenatie van circuitdirecteur Pringle. In Barcelona wordt dit weekend de Spaanse Grand Prix verreden, en daar reageert Verstappen tegenover De Telegraaf op de kritiek: "Ik denk niet dat het mijn fout is. Het huidige Formule 1-seizoen is juist heel erg spannend. De laatste tijd strijden meer teams om de overwinningen. Als een promotor niet al zijn stoeltjes kan vullen en naar iemand anders wijst, dan is het beter dat ze eerst naar zichzelf kijken. Want op andere plekken lukt het volgens mij vrij aardig om de tribunes vol te krijgen."