Vasseur verwacht extreem gemotiveerde Hamilton bij Ferrari

Lewis Hamilton is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van het team van Mercedes. Na dit seizoen stapt hij over naar het team van Ferrari, en daar verwachten ze veel van hem. Frédéric Vasseur gaat ervan uit dat Hamilton enorm gemotiveerd zal arriveren.

Hamiltons overstap werd afgelopen winter aangekondigd. Waar de wintermaanden normaal gesproken enorm rustig verlopen, was dit een enorme schok. De Britse zevenvoudig wereldkampioen hoopt zijn periode bij Mercedes mooi af te kunnen sluiten, maar vooralsnog loopt niet alles naar wens. Zijn teamgenoot George Russell is vaak sneller, en Hamiltons prestaties vallen zelfs een beetje tegen. Dat neemt niet weg dat de verwachtingen bij Ferrari hoog zijn.

Hamilton arriveert volgend jaar op zijn 40ste bij Ferrari. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur denkt niet dat Hamilton een uitgebluste indruk zal achterlaten. In de podcast 'JA on F1' van Motorsport.com stelt Vasseur dat hij een gemotiveerde Hamilton verwacht: "Daar heb ik zeker vertrouwen in, want de motivatie maakt het verschil. Het is zeker heel erg lastig om gemotiveerde te blijven als je 40 bent of als je niet in een positieve omgeving zit en je niet het gevoel hebt dat je kunt winnen. Maar na vele jaren weet ik zeker dat Lewis samen met ons een hoofdrol wil spelen en ik twijfel er niet aan dat hij enorm gemotiveerd zal zijn."