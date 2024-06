Hill wijst mogelijke nieuwe concurrenten Verstappen aan

Max Verstappen heeft het momenteel niet makkelijk in de Formule 1. Hij gaat nog steeds aan de leiding van het wereldkampioenschap, maar de concurrentie komt steeds dichterbij. Damon Hill ziet het gebeuren, en hij wijst een viertal coureurs aan die het Verstappen moeilijk kunnen maken.

Verstappen leek vorig jaar haast onverslaanbaar in de Formule 1. Slechts twee coureurs wisten hem te verslaan in het hele seizoen 2023. Dit jaar is dat wel anders, want Charles Leclerc, Lando Norris en Carlos Sainz wisten allemaal al te winnen. De voorsprong van Red Bull Racing is verdampt, en Verstappen moet elk weekend aan de bak. De Nederlander doet dat goed, want hij versloeg de grote concurrentie in Canada.

Iedereen is benieuwd hoe de strijd er dit weekend in Spanje uit zal zien. Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill krijgt in de F1 Nation Podcast de vraag wie Verstappen dit seizoen kunnen aftroeven in bijvoorbeeld de kwalificaties: "Ik ga een aantal suggesties doen. Ondanks dat Lewis Hamilton dit jaar zijn scherpte wat is verloren, denk ik dat hij het nog wel zou kunnen terugvinden als hij voortdurend moet vechten met Max. Fernando Alonso heeft hetzelfde probleem. Ik denk dat je de pure snelheid verliest als je wat ouder wordt. Misschien kunnen Charles Leclerc en George Russell nog verrassen en Max onder druk zetten. Maar goed, ze zitten natuurlijk niet in een Red Bull-wagen."