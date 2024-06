Jordan zou Verstappen simraceverbod geven

Max Verstappen is ook dit jaar weer oppermachtig in de Formule 1. De Nederlander moet de strijd met de concurrentie vol aangaan, maar hij gaat nog wel aan de leiding van het wereldkampioenschap. Eddie Jordan ziet dat Verstappen heel toegewijd is, maar hij zou hem wel een simraceverbod geven.

Verstappen focust zich volledig op het racen, maar hij heeft ook een leven naast de baan. Hij neemt vaak deel aan grote simraces met zijn vrienden van Team Redline. Ook tijdens de raceweekenden is hij vaak op de virtuele circuits te vinden, eerder dit jaar reed hij zelfs een grote simrace tijdens een raceweekend. Tijdens het raceweekend in Imola bracht hij zijn vrije uurtjes door in de simulator om deel te nemen aan de virtuele 24 uur van de Nürburgring.

Voormalig Jordan-teambaas Eddie Jordan vindt het bijzonder dat Verstappen soms tijdens raceweekenden met andere zaken bezig is. In zijn podcast 'Formula for Success' deelt Jordan hoe hij dit zou aanpakken: "Ik zou daar als teambaas zeker niet mee akkoord zijn gegaan. Als ik Red Bull-teambaas Christian Horner was geweest, dan had ik gezegd: 'Het spijt me Max, je bent hier in Imola. Je wordt betaald door Red Bull om de sponsors, het team en iedereen die aan ons team verbonden is te vertegenwoordigen.' Ik denk dat het heel moeilijk is om totale concentratie te hebben. Van mezelf weet ik dat ik dat niet had. Je wil dan geen afleiding."