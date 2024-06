Allison niet verrast door aanstaand vertrek Hamilton

Het team van Mercedes beleeft een onrustig seizoen in de Formule 1. Ze kenden een lastige start van het seizoen, en in de winter werd bekend dat Lewis Hamilton het team gaat verlaten. Volgens James Allison kwam de aankondiging van Hamilton niet als een verrassing.

Hamilton rijdt dit seizoen nog voor Mercedes, maar volgend jaar komt daar verandering in. De zevenvoudig wereldkampioen gaat de overstap naar Ferrari maken. Het nieuws kwam in de winter redelijk uit de lucht vallen, en het was dan ook een verrassing voor veel mensen. Bij Mercedes reageerde men rustig, maar zijn ze nog wel op zoek naar een geschikte opvolger voor volgend jaar.

Timing

Technisch directeur James Allison werd niet volledig verrast door de aankondiging van Hamilton. De technisch directeur wordt in de podcast 'Beyond the Grid' gevraagd of het een verrassing was voor hem: "Nee, niet echt. De manier waarop het gebeurde was een verrassing, vooral de timing, maar ik wist wat er in het contract stond wat we hem hadden gegeven. Ik wist dat de aard van het contract dit mogelijk maakte."

Voorbereiding

Allison maakt zich er dan ook niet al te druk over. Het Britse kopstuk kijkt vooral vooruit, maar hij ontkomt er niet aan om over het aanstaande vertrek van stercoureur Hamilton te praten: "Het is gebeurd, en daar moeten we niet verrast over doen. Het is een ding waarop we ons moesten voorbereiden, want anders zouden we deze optie niet in zijn contract hebben gezet. De timing en de manier zorgden een beetje voor verbazing, maar dat het gebeurde, was niet onvoorspelbaar."