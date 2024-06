Marko zelfverzekerd voor Spanje: "Hebben de beste coureur"

Aankomend weekend staat de Spaanse Grand Prix op het circuit van Barcelona op het programma. Iedereen vraagt zich af hoe de verhoudingen eruit zullen zien. Helmut Marko heeft vertrouwen en hij stelt dat de aanstaande triple header duidelijkheid zal geven over de werkelijke machtsverhouding.

Red Bull zag hun voorsprong in de afgelopen weken als sneeuw voor de zon verdampen. De Oostenrijkse renstal moet het nu regelmatig opnemen tegen McLaren, Ferrari en ook Mercedes. Het circuit in Barcelona ziet er weer heel anders uit dan die in Canada en Monaco, en dat betekent dat iedereen zich afvraagt hoe de verhoudingen hier zullen liggen. Veel mensen kijken vooral naar Red Bull.

Totaalpakket

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet dat sommige kenners het team en Max Verstappen al hebben gebombardeerd tot de grote favoriet voor Spanje. De Oostenrijkse teamadviseur begrijpt dat wel, zo legt hij uit aan zijn landgenoten van OE24: "We beschikken over het beste totaalpakket, want we beschikken over de beste coureur. Of we ook het beste chassis hebben, dat zal nog moeten blijken. Mercedes was vorig jaar bovendien heel erg sterk in Barcelona, al kan dat een eenmalige opleving zijn geweest."

Vuistregel

Uiteindelijk zal aankomend weekend duidelijk worden hoe de verhoudingen precies liggen. Ook Marko is zich daar bewust van: "De vuistregel dat Spanje bepalend wordt voor de rest van het seizoen geldt ook voor ons. Als we hier sterk weten te presteren, dan zullen we dat hopelijk ook zijn in Oostenrijk, en een week later in het Verenigd Koninkrijk. Deze drie races zullen veel duidelijk maken over de werkelijke krachtsverhoudingen. Dat is dan ook waarom we de klok rond werken deze dagen, waarbij het niet helpt dat Checo zijn auto in zowel Monaco als Montreal zwaar beschadigde."