Marko haalt schouders op over flexende Mercedes-voorvleugel

Het team van Red Bull Racing is hun voorsprong kwijt. Ze zagen de concurrentie dichterbij komen, maar ze lijken zich ook zorgen te maken. Er wordt gekeken naar de voorvleugel van Mercedes. Helmut Marko wil niet zeggen dat Red Bull heeft aangeklopt bij de FIA, maar hij ziet de vleugels wel doorbuigen.

Red Bull heeft de discussie over de flexiwings weer volledig op gang gebracht. De vleugels van de teams mogen maar tot op bepaalde hoogte doorbuigen. Autosportfederatie FIA controleert hier streng op, maar teams komen vaak met trucjes om toch met doorbuigende vleugels te kunnen rijden. Meerdere media meldden in de afgelopen weken dat Red Bull zich zorgen zou maken over de voorvleugel van onder meer Mercedes.

Test

Red Bull-adviseur Helmut Marko is nu het eerste kopstuk dat zich uitspreekt over deze zaak. De uitgesproken Oostenrijker wordt door zijn landgenoten van OE24 gevraagd of het klopt dat Red Bull de FIA heeft gevraagd om naar de Mercedes-vleugel te kijken: "Dat kan je niet zo stellen. Mercedes rijdt met een nieuwe voorvleugel, en op de televisiebeelden was duidelijk te zien dat die vleugels doorbogen. Echter, die vleugels waren sterk genoeg toen ze door de FIA werden getest. Het is geen rare gang van zaken. Ik weet niet hoe vaak wij onze vleugels wel niet hebben moeten laten keuren."

Terugkerend thema

Marko weet dat de FIA vrijwel elk weekend tests uitvoert met de voorvleugels. Voor de teams is het echter een soort strijd om de vleugels toch zo veel mogelijk te laten flexen. Het is een soort gebed zonder eind dat in de voorgaande jaren ook speelde, en dat weet Marko ook: "Zo is dat. Het is steeds weer een onderwerp van gesprek als op televisiebeelden te zien is dat een vleugel weer te veel vervormde."