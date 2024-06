Positieve Verstappen wil momentum vasthouden in Spanje

Max Verstappen gaat aankomend weekend op jacht naar een goed resultaat in Spanje. Op het circuit van Barcelona kan hij zijn voorsprong in het wereldkampioenschap gaan uitbreiden. Verstappen heeft er in ieder geval weer heel erg veel zin in om te gaan racen.

Anderhalve week geleden schreef Verstappen de Canadese Grand Prix op zijn naam. Hij moest vol de strijd aangaan met de teams van McLaren, Ferrari en Mercedes. De concurrentie heeft het gat met Red Bull flink verkleind, en dat betekent dat Verstappen hard aan de bak moet gaan. Hij maakt zich niet te druk, en in Canada liet hij weer eens zien wat hij in zijn mars heeft.

Helm

Verstappen heeft dan ook veel zin in de aankomende Spaanse Grand Prix. De Nederlander is positief gestemd in zijn vooruitblik op het komende weekend: "We hebben al een paar Europese races gehad en afgelopen week ben ik bij het team op de fabriek geweest ter voorbereiding op de Spaanse Grand Prix, het begin van een drukke triple header. Barcelona zal ook de eerste race zijn waar ik mijn nieuwe oranje helm zal dragen. Als eerbetoon aan mijn fans en al hun support staan ze op de helm. Ik vind het uiteindelijke ontwerp met alle details er heel erg gaaf uitzien."

Herinneringen

Ook het circuit in Barcelona roept veel positieve gevoelens op bij Verstappen. Hij kent de baan goed, en hij wil er goed voor de dag komen: "Ik heb mooie herinneringen aan het circuit in Barcelona, vooral aan het winnen van mijn eerste Grand Prix. De baan heeft een goede mix van hoge en lage snelheidsbochten en we behalen er doorgaans goede resultaten, dus hopelijk kunnen we de prestaties van de auto dit weekend maximaliseren. We proberen het momentum vanuit Canada vast te houden, dus we kijken uit naar de race dit weekend met hopelijk goed weer!"