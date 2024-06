Schumacher voorspelt Spaanse zege Verstappen

Aankomend weekend staat de Spaanse Grand Prix in Barcelona op het programma. De verwachtingen zijn hoog, want iedereen vraagt zich af hoe de verhoudingen daar zullen liggen. Ralf Schumacher stelt dat Red Bull en Max Verstappen gewoon weer zullen domineren.

Red Bull en Verstappen begonnen op een oppermachtige wijze aan het huidige seizoen. Verstappen won een groot deel van de races, en zijn RB20 leek weer een soort raket te zijn. Afgelopen maand verdampte de voorsprong van Red Bull en kwamen McLaren, Ferrari en ook Mercedes steeds dichter bij. Verstappen wist twee weken geleden nog wel te winnen in Canada, maar hij moest er wel hard voor vechten.

Iedereen vraagt zich dan ook af hoe de verhoudingen in Spanje zullen liggen. De baan nabij Barcelona is weer compleet anders dan in de voorgaande raceweekenden het geval was. Oud-coureur Ralf Schumacher voorspelt in gesprek met de Duitse tak van Sky Sports dat er weinig verrassende zaken gaan gebeuren in Spanje: "Het is een circuit dat helemaal geen probleem vormt voor Red Bull. Kan Mercedes weer meedoen? Ik verwacht het niet, want het motorvermogen kan hier niet worden benut zoals in Canada het geval was. Maar, ik hoop wel dat ze deze opwaartse trend vast kunnen houden."