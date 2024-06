Schumacher durft Verstappen-transfer niet uit te sluiten

Max Verstappen beschikt over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar toch twijfelen mensen over zijn toekomst. Verstappen wordt nog steeds in verband gebracht met een overstap naar Mercedes, en Ralf Schumacher blijft dat als een reële mogelijkheid zien.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander is weer oppermachtig, maar toch loopt niet alles op rolletjes. Red Bull heeft nu een minder grote voorsprong, en de situatie binnen het team was zeer onrustig. Dit zorgde ervoor dat Verstappen in verband werd gebracht met een transfer naar grote concurrent Mercedes. Maar inmiddels lijkt het erop dat Verstappen blijft waar hij zit.

Russell

Lewis Hamilton vertrekt bij Mercedes en men lijkt te kiezen voor Andrea Kimi Antonelli als zijn opvolger. Oud-coureur Ralf Schumacher laat aan de Duitse tak van Sky Sports weten dat hij nog steeds kansen ziet: "Als Max toch echt besluit Red Bull te verlaten, dan kan ik me voorstellen dat er een stoeltje voor hem vrijkomt bij Mercedes. George Russell is of was een supertalent, maar hij maakt ook veel fouten. Als er een wereldkampioen in de markt komt, dan kan ik me voorstellen dat Russells baan in gevaar komt."

Verschil

Nu Lewis Hamilton gaat vertrekken, heeft Mercedes een nieuwe stercoureur nodig. Volgens Schumacher is een wereldkampioen precies wat Mercedes nodig heeft: "Mercedes had in Canada gewonnen met Verstappen, dat is duidelijk. Verstappen is de coureur die een groot verschil maakt. Mercedes kent al geruime tijd een mindere periode en ze hebben snel een wereldkampioen nodig om vooraan te komen. Verstappen is een man die conservatief, aangenaam en sportief overkomt. Ik kan me voorstellen dat Toto Wolff en Mercedes veel met hem en voor hem zouden doen."