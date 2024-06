Wolff wil schitteren in Spanje: "Mooie test"

Het team van Mercedes is bezig met een opmars na een rampzalige start van het seizoen. In Canada konden ze de strijd weer aangaan met de andere topteams, en iedereen is benieuwd of ze die vorm kunnen vasthouden in Barcelona. Toto Wolff ziet het weekend als een nieuwe test.

Mercedes gooide voor dit seizoen het concept volledig overhoop. Met de volledig nieuwe wagen hoopte men de aanval te kunnen openen op de concurrentie. Niets bleek minder waar te zijn, en Mercedes moest een inhaalslag plegen. Ze beweerden wekenlang dat ze stapjes zagen, maar op de baan vielen de resultaten tegen. In Canada ging het anderhalve week geleden zeer goed, en men hoopt daarop voort te borduren.

Stap voor stap

Mercedes-teambaas Toto Wolff was heel erg tevreden met de pole position en derde plek van George Russell in Canada. In de preview op de Spaanse Grand Prix kijkt Wolff dan ook eerst eventjes terug op het raceweekend in Montreal: "In de afgelopen races hebben we stap voor stap winst geboekt. Het gaf vertrouwen om te zien dat we weer een positieve stap voorwaarts hebben gezet in Canada. Om te zien dat dit leidde tot ons sterkste teamresultaat van het seizoen, is een beloning voor iedereens harde werk."

Test

Wolff weet dat de concurrentie niet stilzit, maar hij blijft dromen van nog betere resultaten. Op het circuit van Barcelona wil Wolff dat zijn team stappen gaat zetten. De Oostenrijker blijft echter wel realistisch: "Barcelona wordt een mooie test voor onze progressie. De baan bestaat uit een mix van snelle, mediumsnelle en langzame bochten, er zijn veel rechte stukken en er is genoeg hoogteverschil. Circuits met een groot snelheidsverschil waren tot nu toe onze zwakte. Dit weekend wordt voor ons dan ook een nieuwe kans om de progressie die we door onze updates hebben geboekt te evalueren. We hopen verder te bouwen op het positieve momentum uit Montreal."