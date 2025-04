Sportlegende aangewezen als Le Mans-starter

De organisatie van de 24 uur van Le Mans heeft een grootheid gestrikt om de iconische race op gang te helpen. Tijdens elke editie van Le Mans wordt de race gestart door een soort erestarter, en dit jaar is dat tennislegende Roger Federer.

De Automobile Club de l'Ouest zoekt elkaar naar een grote naam om de 24 uur van Le Mans te starten. In de voorgaande jaren werden bijvoorbeeld basketballer LeBron James en voormalig voetballer Zinedine Zidane naar het circuit gehaald. Voor dit jaar heeft men gekozen voor de Zwitserse tennislegende Roger Federer. Op 14 juni zal hij als erestarter de race op gang vlaggen en de 62 auto's het signaal geven om van start te gaan.

Tennisicoon reageert verheugd op grote eer

Federer liet in de afgelopen jaren regelmatig zijn neus zien in de Formule 1-paddock. Hij staat bekend als een groot autosportliefhebber, en hij reageerde vereerd op het nieuws: "Het is een enorme eer om uitgenodigd te worden om de 24 uur van Le Mans te starten, wat een iconische, maar enorm slopende race is."

"Ik ben altijd al gefascineerd geweest door het commitment, de precisie en de onverzettelijkheid die dit vraagt. Dat ik midden in dit bijzondere evenement ga staan, zal een niet te vergeten ervaring voor mij worden."

Grote hoeveelheid Nederlanders op de startlijst

Er nemen in totaal 62 auto's deel aan de 24 uur van Le Mans met elk drie coureurs. Tot nu toe zijn er zes Nederlanders zeker van deelname aan de race. In de Hypercar-klasse komt Nyck de Vries uit voor Toyota, terwijl Robin Frijns plaatsneemt achter het stuur van zijn BMW. In de LMP2 zijn de ervaren mannen Renger van der Zande en Nicky Catsburg te vinden. In de LMGT3-klasse staan er met Lin Hodenius en Loek Hartog tot nu toe twee Nederlanders op de deelnemerslijst.