Montoya ziet Verstappen niet vertrekken: "Geloof me"

Max Verstappen beschikt nog over een langlopend contract bij Red Bull Racing. Door de onrust binnen het team, werd Verstappen in verband gebracht met een mogelijke transfer naar Mercedes. Volgens Juan Pablo Montoya gaat dat echter zeker niet gebeuren.

Verstappen is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan de Red Bull-familie. Hij is goed aan het seizoen begonnen, en hij gaat dan ook aan de leiding van het wereldkampioenschap. Ondanks de goede resultaten, werd hij wel in verband gebracht met een transfer. De onrustige situatie binnen Red Bull zorgde ervoor dat er veel geruchten ontstonden over Verstappens toekomst, Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte openlijk met de Nederlander.

Het lijkt er niet op dat Verstappen echt de overstap gaat maken naar het team van Mercedes. Ook Juan Pablo Montoya vindt het onzin. De Colombiaan stelt in gesprek met Formule 1 Magazine dat hij dat zeker niet zou doen: "Dat gaat niet gebeuren. Max gaat niet weg. Ik durf geld met je te verwedden dat hij volgend seizoen gewoon weer in de Red Bull zit. Geloof me, als coureur stap je noot vrijwillig uit een winnende auto. Natuurlijk heb je vanaf 2026 een nieuw motorreglement in de Formule 1 en krijg je te maken met Red Bull Powertrains in plaats van Honda, maar de kans dat hij ergens anders een beter pakket krijgt en dat Red Bull een verkeerde aanpak kiest, is enorm klein."