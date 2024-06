Brundle ziet dat Hamilton steeds beter moet presteren

Lewis Hamilton kende afgelopen weekend een frustrerende race in Canada. Op het Circuit Gilles Villeneuve kwam hij als vierde over de streep, maar na afloop was hij allesbehalve tevreden. Volgens Martin Brundle moet Hamilton tegenwoordig op zijn allerbest presteren om de jonge coureurs te verslaan.

Hamilton presteerde in Canada niet zo sterk als zijn teamgenoot George Russell. De Britse zevenvoudig wereldkampioen viel tegen in de kwalificatie, terwijl zijn teamgenoot Russell de pole position pakte. In de race vocht Russell voor de zege, terwijl Hamilton zich daar vlak achter bevond. De vierde plaats was dan ook geen slecht resultaat, maar na afloop sprak Hamilton van één van de slechtste races uit zijn loopbaan.

Oud-coureur en huidig commentator Martin Brundle bekeek de situatie van een afstandje. De gewaardeerde Brit spreekt zich uit in zijn column voor Sky Sports: "Er was een punt waar Lewis echt aan het vliegen was en hij zich goed kon herstellen, nadat hij in de eerste fase van de race vast had gezeten achter Fernando Alonso. Lewis noemde het na afloop één van zijn slechtste races, dat viel mij niet zo op, maar misschien maakte hij her en der een paar kleine foutjes. De jonge gasten voor hem blijven snel en onbevreesd, maar ze hebben nu ook best veel ervaring, Lewis moet nu op zijn allerbest presteren om ze te verslaan."