Jos Verstappen bestuurt Red Bull-bolide tijdens demorun in Oostenrijk

Over drie weken staat de Oostenrijkse Grand Prix weer op het programma. De race op de Red Bull Ring is enorm populair onder de fans, en de organisatie heeft weer iets speciaals bedacht. Ze hebben aangekondigd dat Jos Verstappen een demorun zal gaan verzorgen in een Red Bull-bolide.

Net als in de voorgaande jaren organiseert men in Oostenrijk de zogenaamde Legends Parade. Meerdere bekende oud-coureurs zullen achter het stuur kruipen van oudere Formule 1-wagens. Ze zullen vlak voor de Formule 1 in actie komen, en dat kan voor veel mooie plaatjes zorgen. De organisatie heeft bekend gemaakt dat dit jaar Emerson Fittipaldi, Johnny Herbert, David Coulthard, Gerhard Berger en Jos Verstappen in actie zullen komen.

Jos Verstappen reed vorig jaar ook al een aantal rondjes over de Red Bull Ring, maar ditmaal zal hij plaatsnemen achter het stuur van een wel heel bijzondere wagen. Men heeft namelijk bekend gemaakt dat Verstappen senior plaats zal nemen achter het stuur van een Red Bull RB8. Met deze auto werd Sebastian Vettel in 2012 wereldkampioen. Het wordt een bijzonder beeld, en de fans worden getrakteerd op nog meer bijzondere demoruns. Coulthard zal een RB1 besturen, terwijl Fittipaldi plaatsneemt achter het stuur van de klassieke Lotus 72. Berger bestuurt een Ferrari F2002.