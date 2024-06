Mercedes positief: "Auto werd een vriend van de coureurs"

Het team van Mercedes kende in Canada een zeer positief raceweekend. Na meerdere teleurstellende races, ging het in Montreal allemaal iets beter. George Russell kwam als vierde over de streep, en men was tevreden. Volgens James Allison werd de auto steeds meer een vriend van de coureurs.

Russell en Lewis Hamilton worstelden maandenlang met de auto. Ze bleven ver achter op de teams van Red Bull Racing, Ferrari en McLaren, en ze leken de achterstand niet meer goed te kunnen maken. In de afgelopen weken introduceerde Mercedes meerdere nieuwe onderdelen. In Monaco reed Russell voor het eerst met de nieuwe voorvleugel, en in Canada had ook Hamilton de beschikking over het aangepaste onderdeel.

Ook technisch directeur James Allison is voorzichtig positief. Hij wijst naar de nieuwe voorvleugel en hij geeft tekst en uitleg in de debrief op het YouTube-kanaal van Mercedes: "We hadden wel een idee van hoe de voorvleugel zou functioneren, omdat George er in Monaco ook al mee reed. In Montreal zat het op beide auto's en we verwachtten dat het goed zou werken. Ook dachten we dat het in Canada meer zou kunnen doen dan in Monaco. Het circuit mag dan wel apart zijn, meer vergeleken met Monaco is het een vrij normaal circuit. Het onderdeel leverde meer performance. De bolide was licht om te besturen. De auto werd een vriend van de coureurs en iets waar ze niet tegen moesten vechten, dat was eerder wel het geval."