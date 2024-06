Verstappen rijdt oud record Schumacher uit de boeken

Max Verstappen won afgelopen weekend de Canadese Grand Prix. Het was zijn zestigste overwinning uit zijn loopbaan, en alweer zijn derde overwinning op het Circuit Gilles Villeneuve. Het zorgde er eveneens voor dat Verstappen een oud record van Michael Schumacher uit de boeken reed.

Verstappen is al geruime tijd extreem succesvol in de Formule 1. Zijn dominantie valt ook terug te zien in de cijfers van de afgelopen jaren. In de laatste 75 races kwam hij namelijk 50 keer als winnaar over de streep. Het zijn machtige cijfers, en het leverde hem in Montreal weer een opvallend record op. Het was zijn derde zege op het Canadese circuit, en dat is het achtste circuit waar hij drie of meer keer wist te winnen.

Verstappen deelde dit record eerst nog met Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen wist in zijn lange carrière op zeven circuits drie of meer keer te winnen. Verstappen staat nu op acht, want hij wist ook vaak te winnen in Mexico, Zandvoort, Spa, Austin, Abu Dhabi, Suzuka, Imola en nu dus ook Montreal. Verstappen kan zijn nieuwe record snel gaan uitbreiden. Ook in Barcelona, Hongarije en Monza kan hij zijn derde zege scoren. Het record zal hij met zijn huidige dominantie niet snel uit handen gaan geven.