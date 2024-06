Stroll heeft niet de ambitie te vertrekken bij Aston Martin

Het heeft er alle schijn van dat Lance Stroll ook volgend jaar voor het team van Aston Martin rijdt. De Canadees krijgt vaak het etiket van paydriver opgeplakt. Het lijkt er echter niet op dat hij het team van zijn vader gaat verlaten, daar heeft hij ook helemaal geen zin in.

Stroll wordt al zijn hele loopbaan gezien als een coureur die vooral in de sport zit door het geld dat hij meebrengt. De Canadees rijdt al jaren voor het team dat eigendom is van zijn vader Lawrence Stroll. Bij Aston Martin wordt hij vrijwel elk weekend verslagen door zijn ervaren teamgenoot Fernando Alonso. Men vraagt zich af of Stroll wel in de Formule 1 zou rijden zonder de steun van zijn vader.

Stroll zelf kan niet zoveel met dit soort vragen. Hij heeft ook niet de ambitie om voor een ander team te gaan rijden in de Formule 1, zo laat hij weten aan persbureau The Canadian Press: "Nee, niet echt. We bevinden ons op een heel interessant traject en we zijn bezig met een goed project bij Aston Martin. Ik zie het veel meer zitten om onderdeel te zijn van deze reis, dan naar een ander team te gaan om te laten zien dat ik ergens anders kan rijden. Of ik volgend jaar voor Aston Martin rijd? Dat is het plan. Het is nog heel vroeg om over dit soort dingen voor volgend jaar te praten, maar ik ben heel vastberaden om hier te zijn."