Mercedes zet in op meer goede races: "Auto naar voren wringen"

Het team van Mercedes kende een verrassend sterk weekend in Canada. George Russell pakte de pole position en hij kwam als derde over de streep in de race. James Allison was blij met het resultaat, en hij verwacht dat Mercedes ook competitief zal zijn in Spanje.

Mercedes heeft een zeer lastige start van het seizoen achter de rug. De Duitse renstal kon de concurrentie van Red Bull Racing, McLaren en Ferrari niet bijhouden. Ze deden er alles aan om het gat te dichten, en in Canada meldden ze zich weer aan het front. Russell reed een geweldig weekend, en zijn pole position kwam voor veel mensen als een verrassing. Er wordt gewezen naar recente updates, alleen is het de vraag hoe ze kunnen presteren in de komende races.

Spanje

Technisch directeur James Allison denkt dat Mercedes ook in de komende races kan presteren. In de debrief van het team op YouTube krijgt hij de vraag of de aanpassingen aan de W15 ook bij de komende circuits passen: "De aanpassingen die we hebben doorgevoerd maken de auto beter en dat geldt voor elk circuit waar we nog gaan komen, maar door de karakteristieken van het circuit in Canada waren we misschien iets sneller dan we elders mogen verwachten. Ik denk dat we competitief zullen zijn in Spanje, maar waarschijnlijk zullen we niet helemaal van voren zitten."

Uitdaging

Allison stelt dat Mercedes in de komende maanden inzet op meer weekenden zoals in Canada. Hij wijst naar de inspanning van de werknemers én aanstaande updates: "De circuits die eraan komen testen de auto ook wat meer tot het uiterste. We krijgen te maken met heter asfalt, hogere bochtensnelheid en dat soort zaken. Maar dat gezegd hebbende, weet ik ook wat eraan zit te komen. Ik weet wat we op de planning hebben staan om de auto's nog verder te verbeteren. Onze uitdaging ligt in het sneller dan alle andere teams blijven komen met nieuwe updates. Zo willen we onze auto naar voren wringen."