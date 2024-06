Marko verwacht geen Verstappen-exit: "Mercedes kiest Antonelli"

Max Verstappen werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. De kans is klein dat dit daadwerkelijk gaat gebeuren, want Mercedes lijkt een andere keuze te hebben gemaakt. Helmut Marko wijst naar Andrea Kimi Antonelli.

Het team van Mercedes is op zoek naar een nieuwe stercoureur voor de komende jaren. Lewis Hamilton kondigde begin dit jaar zijn overstap naar Ferrari aan, en dat betekent dat Mercedes in 2025 een nieuwe coureur nodig heeft. Mercedes-teambaas Toto Wolff flirtte openlijk met Max Verstappen. Hij probeerde te profiteren van de interne onrust bij Red Bull Racing, maar het lijkt er sterk op dat Verstappen niet ingaat op het aanbod.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt niet dat Verstappen de overstap naar Mercedes gaat maken. De Oostenrijker heeft een sterke band met Verstappen, en de Nederlander is zelfs contractueel aan hem verbonden. Mercedes deed het afgelopen weekend in Canada weer goed, maar Marko laat aan OE24 weten dat hij geen vertrek van Verstappen verwacht: "Ik heb net gelezen dat Mercedes heeft bevestigd dat ze voor Andrea Kimi Antonelli gaan. Wij focussen ons echter volledig op het winnen van het wereldkampioenschap. We hebben nu gezien dat je al snel niet meer kan winnen als je niet volledig gefocust bent."