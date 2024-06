Hill onder de indruk van Verstappen: "Hij won door zijn genialiteit"

Max Verstappen maakte afgelopen weekend veel indruk in Canada. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest de strijd aangaan met zijn concurrenten, en hij reed een foutloze race. Damon Hill was onder de indruk en hij stelt dat de zege meer kwam door Verstappen dan door Red Bull.

Het team van Red Bull Racing lijkt hun dominantie in de Formule 1 kwijt te zijn. Ze zijn in de afgelopen paar races verslagen door McLaren en Ferrari. In Canada oogde ook Mercedes snel, en waren de problemen van Red Bull nog niet verdwenen. De Oostenrijkse renstal kampt al geruime tijd met problemen bij het aanvallen van de kerbstones en het rijden over de hobbels op de circuits.

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill was enorm onder de indruk van Verstappen. De Brit deelt zijn complimenten uit in de podcast van Sky Sports F1: "Je kan nu wel zeggen dat er dit jaar een paar races zijn geweest waar de zege werd veroorzaakt door de genialiteit van Max en zijn talent om rustig te blijven onder druk. Ik was enorm onder de indruk van het feit dat hij niet afgeleid raakte van zijn mindere start. Hij sloot keurig aan en hij wachtte zijn tijd af. Hij klaagde wel over de problemen met de auto, maar hij klinkt alleen chagrijnig als iets of iemand hem in de weg zit."