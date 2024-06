Verstappen wijst zijn top vijf aller tijden aan

Max Verstappen wordt door sommigen gezien als één van de beste Formule 1-coureurs aller tijden. De meningen daarover verschillen, ook omdat mensen vinden dat je coureurs uit verschillende tijdperken niet met elkaar kan vergelijken. Verstappen zelf weet ook wel wie hij in zijn top vijf aller tijden zou plaatsen.

Verstappen liet in de afgelopen jaren een zeer sterke indruk achter in de Formule 1. Hij kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen worden, en in de afgelopen jaren verbrak hij veel records. Vooral in 2023 was hij oppermachtig en won hij vrijwel alle races. Volgens critici werd de sport hierdoor saai, maar anderen stellen dat Verstappen iets presteert wat in de komende jaren niet meer zal gebeuren.

Verstappen zelf houdt zich niet zoveel bezig met het maken van lijstjes. De Red Bull-coureur haalt er regelmatig zijn schouders over op. In een interview met het Spaanse medium DAZN laat hij zich toch overhalen: "Ik weet wat er gebeurt, want wat ik ook zeg, er zullen mensen commentaar geven en het er niet mee eens zijn. Het is ook een moeilijke vraag. Ik zou gaan voor Michael Schumacher, waarschijnlijk ook Ayrton Senna, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Juan Manuel Fangio. Zeg maar de bekende namen."