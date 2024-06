'Mercedes kiest voor Antonelli na wegvallen Verstappen'

Het lijkt er sterk op dat het team van Mercedes een opvolger van Lewis Hamilton heeft gevonden. In de afgelopen maanden werden veel coureurs in verband gebracht met het zitje. Toto Wolff aasde op Max Verstappen, maar het lijkt erop dat hij die droom heeft laten varen en voor Andrea Kimi Antonelli heeft gekozen.

Hamilton zadelde Mercedes begin dit jaar met een groot probleem op. De Brit maakte bekend dat hij na dit seizoen gaat rijden voor Ferrari, en dat betekende dat Mercedes op zoek moest gaan naar een nieuwe stercoureur. Teambaas Toto Wolff probeerde te profiteren van de onrust bij Red Bull Racing. Hij flirtte openlijk met Max Verstappen, maar die hapte niet toe. Dit betekende dus ook dat Wolff verder moest kijken.

Formule 2

Volgens de Duitse media RTL en Sport.de heeft Mercedes de knoop doorgehakt voor 2025. Ze hebben gekozen voor toptalent Andrea Kimi Antonelli. De 17-jarige Italiaan is al jaren onderdeel van de opleidingsploeg van Mercedes en hij rijdt nu in de Formule 2. Wolff is groot fan van Antonelli, en het lijkt er nu dus op dat hij de Italiaan direct laat debuteren bij een topteam. Antonelli maakt dit jaar al meters in oudere Formule 1-wagens bij speciale tests van Mercedes.

Verstappen

Volgens RTL en Sport.de heeft Mercedes serieus geprobeerd om Verstappen los te weken bij Red Bull. Volgens de Duitse media heeft Mercedes een haast onweerstaanbaar aanbod gedaan, wat Verstappen dus heeft geweigerd. Mercedes zou zelfs bereid zijn geweest om Helmut Marko over te nemen en ze zouden hebben gesproken met Adrian Newey. Het feestje ging echter niet door, en men schakelde door naar Antonelli.