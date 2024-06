Stella eerlijk: "Mercedes had voor ons moeten finishen"

Het team van McLaren speelde afgelopen weekend een hoofdrol in de Canadese Grand Prix. Met Lando Norris maakten ze een goede kans op de zege, maar uiteindelijk werd de Brit tweede. Teambaas Andrea Stella blijft eerlijk en hij stelt dat het team van Mercedes voor Norris had moeten finishen.

McLaren heeft in de afgelopen weken een flinke inhaalslag gepleegd. De Britse renstal kan nu echt de strijd aangaan met Max Verstappen en in Miami wist Norris al te winnen. In Canada had de Brit weer een goede kans, maar moest hij de strijd aangaan met Verstappen en Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton. Na een gewaagde strategie kwam Norris als tweede over de streep achter Verstappen. De Brit vond zelf dat er veel meer mogelijk was geweest.

McLaren-teambaas Andrea Stella ziet het allemaal iets anders. Hij stelt namelijk dat ze best geluk hebben gehad. In gesprek met Motorsport.com is Stella goudeerlijk: "Mercedes had voor Lando moeten finishen. Dit was met de Safety Car het maximaal haalbare resultaat. Zonder die Safety Car had Norris denk ik zo'n grote voorsprong opgebouwd, dat hij het vanaf dat moment op de slicks had kunnen proberen. Ik denk dat Mercedes ons bij had gehaald, want ze waren een paar tienden per ronde sneller dan wij. We hadden in dat geval een aardig voorsprong nodig om zonder problemen te finishen."