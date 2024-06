Horner begrijpt veeleisende Verstappen

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Canadese Grand Prix op zijn naam, maar hij kende weer een lastig weekend. Hij moest vechten voor zijn zege, en het is overduidelijk dat Red Bull niet zo sterk meer is als vorig jaar. Verstappen eist meer van zijn team, en Christian Horner vindt dat terecht.

Red Bull begon oppermachtig aan het huidige seizoen. Vorige maand verdween hun voorsprong echter als sneeuw voor de zon. In Miami, Imola en Monaco wisten de teams van Ferrari en McLaren dichterbij te komen. Ook in Canada waren de verschillen klein, en moest Verstappen er echt voor vechten. Na afloop stelde Verstappen dat Red Bull nog veel goed doet, maar dat ze niet meer in dezelfde flow zitten als in 2023. Hij weet niet waarom, maar dit seizoen is het allemaal wat lastiger.

Verstappen eist dan ook meer van Red Bull Racing. De Nederlandse regerend wereldkampioen wil dat er hard wordt gewerkt om weer oppermachtig te worden in de Formule 1. Red Bull-teambaas Christian Horner begrijpt dit wel, zo meldt hij aan Motorsport.com: "Max is veeleisend, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen binnen het team. Hij spreekt dus vooral uit wat alle teamleden bij ons voelen. Echt iedereen streeft ernaar om uitmuntend te zijn, dat is wat we als team heel erg graag willen."