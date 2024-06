Marko kraakt Stroll: "Wil hij echt coureur zijn?"

Afgelopen weekend werd in Montreal de Canadese Grand Prix verreden. Op het Circuit Gilles Villeneuve reed Lance Stroll zijn thuisrace, maar hij stond zeker niet in het middelpunt van de aandacht. Helmut Marko vraagt zich ook af of Stroll er wel zin in heeft om in de Formule 1 te rijden.

Stroll rijdt al een aantal jaar in de Formule 1, maar hij wist nooit een onverwoestbare indruk achter te laten. De Canadees ontving vaak kritiek vanwege zijn crashes, foutjes en zijn duels met zijn teamgenoten. Hij is nu bij Aston Martin regelmatig langzamer dan Fernando Alonso. Afgelopen weekend reed hij een redelijke race, en kwam hij op de zevende plaats over de streep.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een coureur snelheid, talent, vertrouwen en volledige toewijding nodig. Marko is niet bepaald een fan van Stroll, en hij reageert dan ook kritisch als hij door de Canadese krant Le Journal de Montreal wordt gevraagd naar de Aston Martin-coureur: "Ik herinner me een zeer goede race die leidde tot zijn eerste podium in Bakoe in 2017. Ik weet ook nog dat hij de pole position van ons afpakte in Turkije in 2020. Sindsdien kent hij veel ups en downs. Hij rijdt een aantal zeer goede races en een aantal matige races. Ik vraag me af of hij echt coureur wil zijn, of dat hij heel hard moet werken voor een goed resultaat."