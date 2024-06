Verstappen eert oranjefans met speciaal helmdesign

Nu de Formule 1 weer terugkeert in Europa, zullen de tribunes op veel circuits weer oranje kleuren. Max Verstappen heeft enorm veel respect voor zijn fans. De Red Bull-coureur komt dan ook met een speciale helm die hij vanaf de Grand Prix van Spanje zal gaan dragen.

Verstappen onthulde zojuist zijn zogenaamde Orange Tribute helm. Het design is knaloranje en is voorzien van Verstappens kenmerkende strepen en Hollandse leeuw. De hele helm is in een oranje jasje gestoken. In een persbericht legt Verstappen deze keuze uit: "Het is ook een eerbetoon aan alle support van de fans. Er zijn een paar speciale races in Europa met veel oranjefans. Daar zal ik deze helm dragen." In Spanje rijdt Verstappen sowieso met de helm, maar het is niet duidelijk in hoeveel races hij met dit design rijdt.