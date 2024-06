Marko passeert Red Bull en ziet sterkste rijdersduo bij McLaren

Het is geen geheim dat Helmut Marko fan is van Lando Norris. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur flirtte in het verleden al vaker met Norris, maar hij rijdt niet voor één van zijn teams. Marko wijst dan ook naar McLaren als hem wordt gevraagd welk team de sterkste rijders onder contract heeft staan.

Red Bull Racing verlengde vorige week het contract van Sergio Perez. De Mexicaan vormt ook in de komende jaren een rijdersduo met regerend wereldkampioen Max Verstappen. De contractverlenging van Perez wil niet bij iedereen even goed, want de Mexicaan kan Verstappens tempo amper bijhouden. In Monaco en Canada werd dat pijnlijk duidelijk toen Perez zijn kwalificaties verprutste, en tweemaal uitviel.

Marko is tevreden met de line-up van Red Bull, maar toch wijst hij naar een ander team als hij de vraag krijgt welke renstal beschikt over het sterkste rijdersduo. In een interview met de Canadese krant Le Journal de Montreal is Marko nogal duidelijk als hij de vraag beantwoordt: "Dan kies ik voor Lando Norris en Oscar Piastri bij McLaren. Ze zijn allebei nog jong en ze zijn allebei ook heel erg hongerig. Ze kunnen het op dit moment heel erg goed met elkaar vinden en ze werken ook heel erg goed samenwerken met elkaar."