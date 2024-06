Verstappen schrok van bosmarmot: "Dacht dat hij dood was!"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de spectaculaire Canadese Grand Prix op zijn naam. Verstappen versloeg zijn concurrenten, hield het hoofd koel in de regen en hij slalomde beheerst door de chaos heen. Na afloop meldde hij wel dat zijn race bijna werd verpest door een bosmarmot.

Elke race brengt speciale uitdagingen met zich mee, en in Canada zijn dat ook de bosmarmotten. De pluizige beestjes zijn uitgegroeid tot de mascottes van de race, maar ze zorgen ook voor een extra uitdaging. Elk jaar sneuvelt er wel een bosmarmot als een coureur het beest niet meer kan ontwijken. Dit kan voor de nodige schade zorgen, en ook Verstappen weet wat de gevolgen kunnen zijn.

Hij schrok zich dan ook een hoedje toen hij ineens een bosmarmot tegenkwam in de chicane. Tijdens de persconferentie na afloop van de race legde Verstappen uit wat er gebeurde: "Hij was bijna dood! Ik kwam steeds dichter de in de laatste chicane en ik dacht dat er wat debri lag. Toen ik dichterbij kwam, dacht ik 'oh mijn god, het is beest.' Ik week op het laatste moment uit, maar ik weet niet wat er daarna gebeurde." George Russell bevestigde dat de bosmarmot zich daarna uit de voeten maakte. Verstappen reageerde opgelucht: "Goed zo. Ik was best blij, want als zo'n beest je auto raakt..."